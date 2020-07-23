 

Обнаружена необычная утечка метана со дна Антарктики

23.07.2020, 11:54, Разное

Учёные завершили экспедицию, в ходе которой обнаружили необычную утечку метана со дна Антарктики. Они отметили – это первая подобная находка в данном северном регионе.

Впервые специалисты заметили утечку метана, появившуюся в море Росса, в 2011 году, но тогда они не собрали достаточного количества данных, чтобы делать выводы. Вернулись они к ней лишь спустя пять лет. Прошедшее время позволило установить некоторые особенности природного явления. Во-первых, оно оказалось первым в акватории Антарктики, а во-вторых, благодаря нему научные работники получили свидетельство того, что их расчеты касательно утекания газа с морского дна, которые делались ранее, могут быть ошибочными. При этом уже установлено, глобальное потепление не является причиной произошедшего, поскольку в этой части мира изменение средней температуры воды почти не ощущается.

Плохим же признаком, по мнению Эндрю Тарбера, сотрудника Орегонского университета, является тот факт, что в течение пяти лет возле утечки не появлялись микробы, поглощающие метан. Понадобилось много времени, прежде, чем микроорганизмы начали поглощать газ, а это вносит коррективы в прежние расчеты.





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