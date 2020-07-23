Очевидное доказательство существования жизни на Марсе

23.07.2020, 11:52, Разное

Последние исследования ученых из Калифорнийского университета показали, что вокруг Марса имеется атмосферное давление, которое способствует присутствию на планете воды в жидком состоянии.

Ученый университета Франциско Диего заявил, что существуют явные доказательства существовавшей в древности жизни на Марсе. Наличие на планете атмосферного давления говорит о существовании на ней биологических видов. Чтобы убедиться в этом, люди должны сами совершить высадку на Марс.

Франциско Диего заявил об этом после отправки Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) своей первой космической станции к Марсу. Основными задачами станции станут изучение атмосферы Марса и динамики распространения в ней тепловых потоков. Также будут исследованы темпы потери кислорода и водорода на планете. В 2014 году ОАЭ заявили о желании исследовать Марс, однако отсутствие научной базы стало для страны основной проблемой. Решили ее только благодаря приглашенным иностранным работникам. Через 100 лет ОАЭ планируют обзавестись собственной базой на Марсе.

В настоящее время в мире идет реализация восьми проектов по исследованию Красной планеты. В 2020 году США и Китай планируют отправить к ней свои исследовательские зонды. В основном они нацелены на изучение атмосферы Марса и оценки возможности пребывания на ней человека.