 

Полиция Нью-Йорка ликвидировала протестный лагерь у мэрии

23.07.2020, 11:50, Новости дня

Нью-йоркская полиция очистила лагерь, разбитый протестующими против расизма и бездомными рядом с мэрией, после того как президент Дональд Трамп пригрозил направить федеральных агентов на помощь правоохранительным органам в крупнейшем американском городе.

Офицеры департамента полиции Нью-Йорка в сопровождении уборщиков и адвокатов разобрали палатки прямо перед рассветом, вытеснив около 50 демонстрантов, сообщил журналистам шеф полиции Дермот Шеа.

По его словам, обошлось без столкновений и травм.

Лагерь «Оккупируй мэрию» появился месяц назад после масштабных демонстраций против жестокости полиции, вызванных гибелью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда при задержании стражами порядка в Миннеаполисе в мае.

В понедельник Трамп предупредил, что он может направить федеральных офицеров в Нью-Йорк и другие города, которыми руководят демократы, чтобы защитить федеральные здания и решить проблему краха законности и порядка, как он ее назвал.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил в среду, что он подаст в суд на администрацию Трампа, если президент направит федеральных агентов в экономическую столицу США.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Таксист в Ярославле спас мужчину от медведя

02.07 / Иран согласился выплатить компенсации жертвам крушения самолета МАУ – глава МИД Швеции

14.05 / В Украине открыли непродовольственные рынки, Трамп пригрозил разорвать отношения с Китаем. Главное за день

04.06 / Трампа заподозрили в попытке с помощью РФ «окружить» Китай

26.05 / Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу

09.05 / Фонд Рината Ахметова закупил еще 20 тыс. тестов на коронавирус для врачей скорой помощи

06.07 / Индия обогнала Россию по числу заболевших коронавирусом

11.05 / С 12 мая в московском метро вновь откроют 48 вестибюлей

13.05 / Футболистку «Зенита» обокрали на 1,6 млн рублей

29.06 / Новая утилита Microsoft спасет удаленные документы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска