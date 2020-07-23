ООН предложила мировым лидерам прислать видеообращения к сессии Генассамблеи

23.07.2020, 11:50, Новости дня

Мировые лидеры выступят с видеообращениями вместо физического присутствия в ООН в сентябре из-за пандемии коронавируса.

Такое решение Генеральной Ассамблеи ООН дает возможность принять участие людям, которые не решаются приезжать в США, например, северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Ежегодное заседание высокого уровня должно было стать недельными торжествами по случаю 75-й годовщины международной организации. Но генеральный секретарь Антониу Гутерриш предложил в мае, чтобы лидеры направили видеообращения из-за возможных проблем с поездками.

Генеральная Ассамблея ООН в среду согласилась со специальными мерами.

«Каждое государство-член, государство-наблюдатель и Европейский союз может представить заранее записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будет воспроизведено в Генеральной Ассамблее ООН, после представления, с которым выступит физически присутствующий представитель», – говорится в решении.