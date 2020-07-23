Представители федеральных сил США применили слезоточивый газ против мэра Портленда

23.07.2020, 11:48, Новости дня

Представители федеральных сил США применили слезоточивый газ против протестующих в Портленде (штат Орегон), в том числе против мэра города Теда Уилера, информирует New York Times.

Ранее местное издание Oregonian сообщало, что в среду вечером Уилер присоединился к протестующим, собравшимся около здания Центра правосудия. Уилер заявил, что возмущен применением слезоточивого газа, и назвал такую меру «совершенно чрезмерной реакцией».

«Я не собираюсь лгать – это жгучая боль, мне тяжело дышать. И я могу со стопроцентной честностью сказать вам, что я не видел ничего, что могло бы вызвать такую реакцию… Этому пора прекратиться», –передает РИА «Новости» слова мэра.

Полиция Портленда в своем Twitter призвала оставшихся протестующих немедленно разойтись.

«Сообщается о беспорядках вблизи здания Центра правосудия… Немедленно расходитесь. В случае несоблюдения данного распоряжения вы можете подлежать аресту или вызову в суд, также против вас могут быть применены средства по борьбе с беспорядками, включая слезоточивый газ и/или ударное оружие, но не ограничиваясь этим», – говорится в сообщении полиции в Twitter.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

Протестующие подожгли здание ассоциации полиции в Портленде, 9 июля в Солт-Лейк-Сити ввели режим ЧС из-за погромов.

Напомним, в среду американские полицейские атаковали российских журналистов в Портленде.



