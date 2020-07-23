Тайная вечеря Дьявола в Уилмингтоне

23.07.2020, 11:48, Разное

Более 200 лет назад в городе Уилмингтон, штат Северная Каролина, произошла одна из самых страшных историй в США…

Ее часто списывают просто на городскую легенду, но многие исследователи уверены, что событие имело место в реальности.

Началось все с группы богатых молодых людей, которые в 1810 году от скуки стали искать новые и непривычные способы развлечения.

Чем более необычными и извращенными были эти развлечения, тем больше они завлекали их. Имея неограниченные средства, эта "золотая молодежь" решила даже однажды воссоздать знаменитые римские оргии во всех подробностях.

Многие жители города знали, чем занимаются их подростки, но они ничего не могли с этим поделать, так как родители этой молодежи владели большей частью домов Уилмингтона.

Лидером этой избалованной кучки был некто Лектер Дэниэлс, красивый и способный к наукам юноша с блестящим умом, который учился в престижном колледже Чапел-Хилл, но был исключен за развратные вечеринки. Когда он вернулся домой, его отец дал ему партнерство в семейном бизнесе в надежде, что парень займется делами и покончит с развратом.

На какое-то время это сработало, но в начале апреля 1810 года, жители города готовились отмечать Страстную пятницу, у Дэниелса возникла новая идея, которая в его мечтах поразила бы всех жителей города.

"Мы могли бы создать нашу собственную "Тайную вечерю", особенную", – пояснил Дэниелс своим друзьям и вскоре собрал группу соратников, которых было 12 человек. 13-м был он сам в роли Иисуса.

Потом Дэниелс арендовал на вечер верхний этаж самого большого борделя в Уилмингтоне и вся его команда каким-то образом утаила суть их вечеринки и подготовительный процесс к ней от хозяйки здания – мадам Белль. Та была проституткой, но очень верующей и она бы сразу отказала Дэниелсу в аренде, если бы знала, что он задумал.

Наступил назначенный день 19 апреля, помещение было тщательно вымыто, были установлены столы, покрытые новыми льняными скатертями, на них были поставлены свежие свечи и расставлена еда: хлеб, мясные закуски и прочее. Все было очень вкусным.

Ребята не пожалели денег. На столе стоял зажаренный молочный поросенок, морепродукты всех видов, жареное мясо индейки. И очень много вина, рома и шампанского.

К 10 вечера все приглашенные были на своих местах, вскоре они наелись и напились до отвала, а потом стали рассказывать непристойные байки. Атмосфера все накалялась и после полуночи наступила кульминация.

Дэниелс казался почти трезвым на фоне остальных, он встал из-за своего места, поднял бокал с вином и уже собрался было прочитать один важный тост. На его голове была корона из сплетенных ветвей. Но едва он открыл рот, как его лицо исказила гримаса ужаса, бокал разбился в его руке, а потом из этой руки кровь густым потоком потекла на скатерть.

В комнате стало абсолютно тихо. Все в недоумении смотрели на своего "Иисуса", а потом он начал говорить. Из его рта выходил голос, который не принадлежал Дэниелсу, он звучал злобно, властно и с упором. Каждое слово он произносил очень внятно.

Он произнес всего одну фразу "Смерть через 6 месяцев", а потом повторил ее снова "Смерть через 6 месяцев".

После этого Дэниелс пришел в себя, он вскрикнул от боли в порезанной руке, а потом выбежал из комнаты, зажимая руку, чтобы не текла кровь. Другие 12 его соратников сначала с пару минут молча сидели за столами, но потом быстро и молча встали и ушли, оставив на столе множество нетронутых блюд и напитков.

Спустя всего неделю произошла первая смерть. Юноша по имени Питер, который играл роль апостола Петра на вечеринке, был найден мертвым в реке возле своего дома. Труп лежал в воде лицом вниз. Питер был отличным пловцом, самым лучшим среди всех его друзей, поэтому было странным, что он утонул. Более того, его лодка была найдена рядом и она даже не была перевернута.

Потом прошло пара недель и умер еще один из парней с той злополучной вечеринки, а потом еще один был сильно искалечен, а другой заболел опасной болезнью. Что-то злое преследовало одного за другим соратников Дэниелса, а потом добралось и до него самого.

В попытке спастись от проклятия, Дэниелс сел на корабль и уплыл куда-то. Куда, никто не знал, и больше его живым никто не видел. Что произошло с Дэниелсом, стало известно лишь год спустя, на Рождество. Повар с корабля, на котором отплыл Дэниелс, однажды зашел в паб и когда напился, начал рассказывать о Дэниелсе.

Он поведал, что юноша решил остаться моряком на их корабле и быстро приучился к морскому делу. Однако он держался в стороне от других моряков и даже спал не с ними в каютах, а в закутке, где лежали канаты. Так прошло несколько месяцев.

В конце октября корабль попал в сильный шторм и вся команда собралась в одной каюте. чтобы переждать его. И там Дэниелс внезапно начал говорить. Он пояснил всем историю о проклятой "вечери", которую он устроил в США, а потом внезапно из его рта раздался совсем иной голос и произнес:

"Господа, сегодня прошло ровно 6 месяцев с той Страстной Пятницы".

Дэниелс закрыл рот и моряки в тишине смотрели на него. Потом Дэниелс вышел из каюты и после этого моряки услышали отрывистый крик и громкий всплеск. Они никого не увидели за бортом, когда выбежали наружу.