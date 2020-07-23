 

Участники ТКГ договорились об открытии двух новых КПВВ в Луганской области

23.07.2020, 11:32, Новости дня

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились об открытии двух новых контрольных пунктов въезда и выезда не позднее 10 ноября. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау, опубликованном 23 июля.

Два дополнительных КПВВ будут открыты в населенных пунктах Счастье и Золотое Луганской области.

“Приветствуя это, я настоятельно призываю стороны не задерживать начало подготовительных и строительных работ, чтобы они могли быть завершены до наступления холодного сезона”, – отмечено в сообщении Грау.

Трехсторонняя контактная группа 22 июля договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Перемирие должно начаться с полуночи 27 июля.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска “Марьинка” и “Станица Луганская”, прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ “Новотроицкое”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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