“Угрожает работникам полиции гранатой”. В Полтаве проводится спецоперация по задержанию угонщика авто
23.07.2020, 11:32, Новости дня
В эти минуты в Полтаве на улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля, который угрожает правоохранителям гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Полтавской области.
“Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры”, – говорится в сообщении.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области, другие специальные службы.
“Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции. Ради вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий”, – отметили в полиции.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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