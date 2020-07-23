 

“Угрожает работникам полиции гранатой”. В Полтаве проводится спецоперация по задержанию угонщика авто

23.07.2020, 11:32, Новости дня

В эти минуты в Полтаве на улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля, который угрожает правоохранителям гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

“Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры”, – говорится в сообщении.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области, другие специальные службы. 

“Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции. Ради вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий”, – отметили в полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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