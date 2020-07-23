 

В Полтаве вооруженный угонщик авто взял в заложники начальника департамента уголовного розыска

23.07.2020, 11:32, Новости дня

В Полтаве начальник департамента уголовного розыска обменял себя на заложника, которого удерживал вооруженный угонщик авто. Об этом говорится в сообщении департамента в Telegram.

“23 июля в 9.00 на улице Остапа Вишни, у здания административного суда, во время задержания работниками полиции угонщика последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска на начальника Департамента уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве в направлении выезда из города”, – говорится в сообщении.

На данный момент спецоперация по задержанию злоумышленника продолжается.

“Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена в действие полицейская специальная операция “Гром”, – написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. 

23 липня в Полтаві о 09.05 на вулиці біля приміщення адміністративного суду працівники підрозділу карного розшуку…

Posted by Антон Геращенко on Neljapäev, 23. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / В Италии от коронавируса за сутки умерло меньше 200 человек, выздоровело более 4 тысяч

15.05 / В Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа, вызывающее боль

29.05 / Создан алгоритм FLDR, который быстрее и эффективнее существующих моделей генерирует случайные числа

15.07 / Конституционный Суд Украины анонсировал рассмотрение “антиколомойского” закона

19.05 / MSNBC – для Лас-Вегаса пандемия может стать катастрофой

08.06 / Мурманские власти продлили режим повышенной готовности до июля

22.07 / Экс-главе “Укравтодора” Новаку в Польше предъявили подозрение в нарушении законов Украины – НАБУ

09.07 / Лукашенко посетовал на обрушившиеся на Белоруссию «пандемии»

16.07 / Ереван показал видео удара Азербайджана по армянскому селу

18.07 / ЕС выступил против любых санкций США в отношении европейских компаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска