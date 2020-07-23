В Полтаве вооруженный угонщик авто взял в заложники начальника департамента уголовного розыска

23.07.2020, 11:32, Новости дня

В Полтаве начальник департамента уголовного розыска обменял себя на заложника, которого удерживал вооруженный угонщик авто. Об этом говорится в сообщении департамента в Telegram.

“23 июля в 9.00 на улице Остапа Вишни, у здания административного суда, во время задержания работниками полиции угонщика последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска на начальника Департамента уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве в направлении выезда из города”, – говорится в сообщении.

На данный момент спецоперация по задержанию злоумышленника продолжается.

“Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена в действие полицейская специальная операция “Гром”, – написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

23 липня в Полтаві о 09.05 на вулиці біля приміщення адміністративного суду працівники підрозділу карного розшуку… Posted by Антон Геращенко on Neljapäev, 23. juuli 2020