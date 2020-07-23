 

В Китае вышел самый дешевый смартфон бренда Iqoo

23.07.2020, 11:30, Разное

На рынке мобильных технологий Китая вышел новый смартфон от бренда Iqoo. Как сообщают СМИ, это будет самый дешевый аппарат от дочерней компании Vivo.
Iqoo U1 с 6-гигабайтным модулем оперативной памяти и флэш-накопителем основной памяти в 64 гигабайта обойдется покупателю всего в 171 доллар США. При этом устройство обладает также неплохими техническими характеристиками. Так, дисплей смартфона занимает свыше 90 процентов площади лицевой панели. 6,53-дюймовый экран выполнен по технологии IPS и получил расширение в 1,08 x 2,34 тысячи пикселей. Габариты смартфона при этом довольно компактны, его длина – 163,05 миллиметра, а ширина и высота – соответственно 76,61 и 8,46 миллиметра.

Вес девайса равен 190 граммов, основной модуль камер получил пару объективов по 2 мегапикселя каждый и основной датчик в 48 мегапикселей. Для селфи производитель предусмотрел 8-мегапиксельную камеру. Управляется девайс однокристальной системой Snapdragon 720G, многозадачность Iqoo U1 обеспечивается модулем оперативной памяти в 4, 6 и 8 гигабайта в зависимости от модификации смартфона.

Любого рода контент можно хранить на чипе встроенной памяти в 64 или 128 гигабайт. Также аппарат оборудован дактилоскопом для идентификации пользователя, он вынесен на боковую грань. Мощность батареи устройства равна 4,5 тысячи мАч, кроме того, поддерживается возможность использования зарядки в 18 Ватт. Ценники на самый дешевый смартфон бренда Iqoo будут соответствовать 171, 199 и 228 долларам в зависимости от оснащенности.





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