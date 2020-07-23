 

Карпович ехидно ответила на слова о романе с Прилучным: Про кровь маловато

23.07.2020, 11:23, Разное

Не успел Павел Прилучный расстаться с женой Агатой Муцениеце, родившей ему двух детей, как поползли слухи о романе актера с партнершей по театральной постановке “Косметика врага” Мирославой Карпович. Поводом стали кадры из Крыма, куда Прилучный уехал с детьми. Вместе с с ними наблюдатели приметили стройную Карпович.

В Сети бурно отреагировали на эти публикации. Появилось очень много негативных откликов. Павла обвинили в том, что бросился в новые отношения сразу после развода, а Мирославу назвали разлучницей.

Подсуетилось и окружение артистов: там сообщили, что Карпович стала подбивать клинья под Прилучного в конце 2019 года. Некоторые пошли еще дальше и предположили, будто актриса приворожила коллегу. Мол, когда она переехала к любимому, подмешала ему в пищу свою кровь.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 21 Июл 2020 в 10:40 PDT

Столь шокирующие заявления Мирослава не смогла оставить без внимания.
“Всем сочинителям статей обо мне выражаю благодарность и ставлю двойку за скудную фантазию. Про кровь маловато написали”, – ехидно высказалась актриса на своей странице в “Инстаграм”.

Она добавила: “Я бы сошла с ума от несправедливости этого мира, если бы не знала, что последнее слово остается за Всевышним!”

Ранее Прилучный, затравленный общественностью из-за романа с Карпович, дал понять, что рассказывать о личной жизни не будет. Всех любопытных он призвал отписаться.





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