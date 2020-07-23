Диетолог раскрыла способ подтянуть живот без похудения

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23.07.2020, 11:23, Разное

Диетолог Арина Скоромная рассказала о способе подтянуть живот без похудения. В этом поможет тренировка из системы бодифлекс.

Упражнение называется “вакуум”. Оно укрепляет пресс и держит его мышцы в тонусе. Тренировка представляет собой втягивание живота с задержкой дыхания. Помимо того, что оно позволяет уменьшить живот, упражнение также благотворно влияет на обмен веществ, сообщает телеканал “360”.





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