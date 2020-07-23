Страшно, но очень важно: как подготовиться к приему химиотерапевта

23.07.2020, 11:18, Разное



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минуты

1. Пациент должен лично обсуждать свой план лечения с онкологом, иначе консультация не будет полноценной и специалисту будет сложно выработать адекватный план действий. Возьмите с собой близкого человека, если вам сложно приехать самостоятельно.

2. Возьмите на прием все документы, которые касаются вашего здоровья, даже если они были сделаны давно — выписки, результаты анализов и обследований, морфологические заключения. Желательно разложить их в папке с отдельными файлами в хронологическом порядке, чтобы врач мог больше уделить времени вам, а не разбору документов. Отдельно выпишите названия лекарств, которые вы принимаете.

3. Если вас обследовали с помощью МРТ или КТ, обязательно возьмите с собой диск или запишите изображения на USB-носитель, это очень важно. Врачу важно посмотреть не только заключение, но и самому посмотреть изображения исследований для того, чтобы правильно оценить ситуацию и составить план лечения.

4. У вас сохранились «блоки» и «стекла» после биопсии или гистологии? Отлично, возьмите их с собой тоже. Не исключено, что понадобится провести дополнительные анализы на этом материале.

5. Если у вас уже есть готовые вопросы к врачу, запишите их заранее. Это поможет вам не забыть во время приема спросить о том, что для вас важно.

6. Наберитесь терпения. Прием врача может задержаться по разным причинам. Если вы записаны, доктор обязательно вас примет и сделает все возможное чтобы вам помочь.

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