 

Психологи предсказывают Павлу Прилучному недолгий роман с Мирославой Карпович

23.07.2020, 11:17, Разное

Как уже известно, после официального развода Павла Прилучного с Агатой Муциниеце, у актера завязался роман с Мирославой Карпович. Их стремительные отношения повергают в шок всех фанатов и психологов в том числе.
Известный психолог Ксения Ужинцева недавно прокомментировала новый союз. Она утвердительно сообщила, что Павел Прилучный еще не успел оклематься от развода, как Мирослава Карпович заполучила все внимание возлюбленного. На данный момент артист не жалеет о разводе и уже успел свозить новую избранницу на отдых вместе со своими детьми.

Психолог утверждает, что артист находится в состоянии эйфории, но это счастье может продлиться недолго. «Как правило, после достижения желаемого, у бывших любовниц часто спадают маски, ведь роль идеальной женщины играть уже не требуется», – пишет эксперт.

Также актер недавно резко ответил на хейт в сторону романа с Мирославой Карпович, что стало еще одной темой для обсуждения.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Мнение: За бутербродами в режиме самоизоляции

13.07 / Мнение: Тучи над Хабаровском…

12.05 / “Очень тонкий момент и я им горжусь”: Кристина Черкасова самостоятельно перерезала пуповину ребёнку

30.05 / В России предложили создать “реестр педофилов”

23.01 / Рейтинг недорогих смартфонов ко Дню студента по версии Роскачества

21.06 / Татьяна Буланова заявила, что располнела из-за больничного питания

23.07 / Эксперт Руслан Манкулиев рассказал о полезности режима полета в смартфоне

26.05 / Мнение: Собираетесь делать прививку от COVID-19? Тогда прочитайте это

24.05 / В июне ожидается выход мощного камерофона Huawei P40 Pro+ Extreme edition

11.06 / Мнение: Снос памятника Колумбу в Сент-Поле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска