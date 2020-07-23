Психологи предсказывают Павлу Прилучному недолгий роман с Мирославой Карпович

23.07.2020, 11:17, Разное

Как уже известно, после официального развода Павла Прилучного с Агатой Муциниеце, у актера завязался роман с Мирославой Карпович. Их стремительные отношения повергают в шок всех фанатов и психологов в том числе.

Известный психолог Ксения Ужинцева недавно прокомментировала новый союз. Она утвердительно сообщила, что Павел Прилучный еще не успел оклематься от развода, как Мирослава Карпович заполучила все внимание возлюбленного. На данный момент артист не жалеет о разводе и уже успел свозить новую избранницу на отдых вместе со своими детьми.

Психолог утверждает, что артист находится в состоянии эйфории, но это счастье может продлиться недолго. «Как правило, после достижения желаемого, у бывших любовниц часто спадают маски, ведь роль идеальной женщины играть уже не требуется», – пишет эксперт.

Также актер недавно резко ответил на хейт в сторону романа с Мирославой Карпович, что стало еще одной темой для обсуждения.