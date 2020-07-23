В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского

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23.07.2020, 11:16, Новости дня

В Полтаве мужчина, угрожающий подорвать гранату, взял в заложники полицейского, информирует местный департамент уголовного розыска.

В данный момент мужчина направляется к выезду из города на предоставленной машине, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Полтаве объявили спецоперацию из-за автоугонщика с гранатой.

Отметим, что во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов.

Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне». После этого злоумышленник отпустил заложников и сдался. Видеообращение украинского лидера было удалено.

Газета ВЗГЛЯД писала, что луцкий террорист вскрыл беспомощность украинских силовиков.





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