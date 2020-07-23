 

Приговорен фигурант дела о хищениях при строительстве резиденции в Ново-Огарево

23.07.2020, 11:16, Новости дня

Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии строгого режима гендиректора компании «Стройфасад» Владислава Кюнера по делу о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево.

Дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно». Кюнер обвиняется по ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ – в участии в организованном преступном сообществе и растрате денежных средств.

«Московский городской суд приговорил признать виновным Кюнера… по совокупности преступлений назначить наказание окончательно в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом 1,5 мллн рублей, с ограничением свободы на два года», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Кюнер, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда. Суд вернул его адвокату залог в 10 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве задержали директора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова, экс-директора предприятия «Стройфасад»  Станислава Кюнера, а также Дмитрия Торчинского, Сергея Литвинова, Сергея Перевалова и Александра Родионова, которых заподозрили в хищении более 5,5 млрд рублей при строительстве «объекта №53» – дома приемов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве. Позднее СМИ узнали о возможных новых эпизодах в деле о хищениях при строительстве резиденции Путина.





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