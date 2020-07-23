Ракеты на ядерных двигателях используют лишь у «последней черты»

23.07.2020, 11:09, Разное

Запуск ракет на ядерных двигателях состоится лишь в том случае, когда РФ окажется у «последней черты». Об этом рассказал военный эксперт и полковник Михаил Тимошенко, прокомментировав слова Маршалла Биллингсли об опасности подобных разработок с энергетическими установками.

По словам Михаила Тимошенко, в РФ ядерные двигатели разрабатывались в областях самолетостроения и ракетостроения, поэтому в целом технологии могут быть схожими в обоих случаях. Однако применять их будут только при угрозе неминуемой ядерной войны.

Впервые эти технологии начали разрабатывать еще в 1960-х годах. Однако самолеты с ядерным двигателем были слишком тяжелыми, а их экипаж не имел защиты от радиации. Поэтому впоследствии от использования самолетов с ядерными энергетическими установками отказались. А вот ракеты, которые не требуют пилотирования, существуют, но использовать их рискнут лишь у «последней черты», отметил Михаил Тимошенко.