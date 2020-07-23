 

Надежда Ангарская избавилась от лишнего веса и передала марафон похудения поклонницам

23.07.2020, 11:09, Разное

Надежда Ангарская, известная как участница шоу «Comedy Woman», победительница реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звёзд», поделилась своей уникальной методикой похудения. Женщина опубликовала собственные достижения в Instagram и призывала своих поклонниц последовать её примеру.
После расторжения брака с иорданцем Раедом Бани, Надежда Ангарская решила кардинально изменить свою жизнь, начав с преображения своего тела. Став участницей программы «Последний герой», ей удалось избавиться от лишних 30 кг. Знаменитость смогла побороть свою лень, регулярно контролировала размер порций и частоту приёмов пищи, после 18.00 о еде вообще приходилось забывать.

После удачного начала новой жизни, она захотела помочь женщинам, у которых есть проблемы с лишним весом, и запустила марафон похудения. Организовав процесс вместе с наставником, Надежда Ангарская запустила онлайн-тренировки длительностью девять недель.





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