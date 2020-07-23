Эксперт назвал причину шпионского скандала с китайскими дипломатами в США

23.07.2020, 11:08, Новости дня

«КНР давно занимается промышленным шпионажем, но главная причина обвинений в адрес китайских дипломатов — интересы избирательной кампании», — сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, комментируя требование американских властей закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне, штат Техас.

«Китайская карта воспринимается как залог успеха администрации США в своем переизбрании. Надо создать впечатление – первый, кто осмелился бросить вызов китайской практике воровства технологий и недобросовестного экономического партнерства, это администрация Трампа. Это важно для избирателей, которые боятся возвращения прежних тесных отношений с Китаем, ведь тогда они потеряют рабочие места, которые только стали получать», – отметил политолог-американист Борис Межуев.

Накануне США потребовали в течение 72 часов закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне. В Госдепе назвали три причины для закрытия: «упорное воровство американских технологий», «неподобающее использование» студенческих обменов и «несовместимое со стандартной практикой» поведение китайских дипломатов. Телеканал NBC сообщил, что американские спецслужбы подозревают генконсульство КНР в Хьюстоне в шпионаже. Утверждается, что целью было похищение данных о медицинских разработках США.

«КНР давно занимается промышленным шпионажем, но главная причина обвинений в адрес китайских дипломатов – интересы избирательной кампании», – подчеркнул Межуев. Хотя, добавил эксперт, само ухудшение отношений с КНР выходит за рамки избирательной кампании. «Создание нового экономического блока против Китая – это новый долгосрочный тренд. Все это будет продолжаться и после ноября 2020 года независимо от того, кто победит на президентских выборах США», – сказал американист.

«Все же эти обвинения частично реальные. То, кто китайцы занимаются промышленным шпионажем, было известно давно. Если так будет продолжаться, то американское технологическое преимущество исчезнет», – считает Межуев.

Но американцы всегда были уверены в том, что китайцы не смогут выйти за рамки сборочного цеха, что все интеллектуальные разработки останутся за США, добавил американист. Они были уверены, что КНР может быть лишь мастерской мира, но ни в коем случае не конструкторским бюро, отметил собеседник.

«Когда оказалось, что это не так, и КНР активно двигается вперед, может быть, и с помощью воровства технологий, стало ясно, что надо что-то делать с глобализацией, иначе банкротство основных технологических компаний Запада стало неизбежностью», – заключил эксперт.

Президент США Дональд Трамп допустил закрытие других дипмиссий Китая в США вслед за Хьюстоном. Кроме того, накануне США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю. Газета ВЗГЛЯД писала о намерении Трампа позвать Россию в антикитайскую коалицию.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила о поступивших в адрес посольства КНР в Вашингтоне угрозах взрыва и убийства. На минувшей неделе министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.



