 

Ученые: Россиян не успеют привить до второй волны коронавируса

23.07.2020, 10:53, Разное

Специалисты сообщают о второй волне COVID-19 на сентябрь-ноябрь месяцы. Они считают, что вакцинировать людей до этого периода не получится, так как препарат еще не запустят в массовое производство.
В Сеченовском университете 5 июля были выписаны первые 18 добровольцы, которые прививались вакциной от коронавирусной инфекции. Ее разработали исследователи Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вторую группу из 20 испытуемых выписали 20 июля.

Специалисты отмечают, для того чтобы вакцину запустили в производство, необходимо время, а эпидемиологи сообщают, что в сентябре-ноябре в некоторых регионах будут возникать новые очаги коронавируса. После послабления карантинных мероприятий люди перестали соблюдать осторожность, но эксперты надеются, что следующие вспышки будут меньше.

Также эксперт заявил, что к концу года будут произведены 30 миллионов доз вакцин. Сначала ее получат люди из группы риска, доктора, сотрудники служб, контактирующие с людьми.





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