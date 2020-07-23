 

В торговом комплексе Санкт-Петербурга «Гранд Каньон» обнаружен труп 49-летнего мужчины

23.07.2020, 10:53, Разное

На первом этаже ТРК «Гранд Каньон» нашли труп мужчины, который работал здесь дворником. По предварительному осмотру, смерть наступила от черепно-мозговой травмы.
22 июля в полицию Выборгского района поступило сообщение от диспетчера скорой помощи об смерти 49-летнего мужчины. После осмотра места преступления, труп был направлен в морг для детальной экспертизы. Судмедэксперт, прибывший на вызов, сообщил, что житель умер от черепно-мозговой травмы.

В тот же вечер, благодаря записи с видеокамер торгового комплекса, был задержан 55-летний мужчина, сотрудник этой же организации, который толкнул дворника в служебном коридоре.





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