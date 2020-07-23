Угонщик в Полтаве угрожает гранатой правоохранителям

23.07.2020, 10:53, Новости дня

Мужчина, которого украинские правоохранители пыталась задержать в Полтаве, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры, сообщила полиция Полтавской области.

«В Полтаве полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату», – передает РИА «Новости» сообщениtполиции в Facebook.

Отмечается, что на улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. «Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры», – говорится в сообщении.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и полтавского отдела полиции и другие специальные службы.

«Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий», – отметили в полиции.

Напомним, во вторник Максим Кривош захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники.



