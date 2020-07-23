 

Ученые: Социальный статус может зависеть от микробиома кишечника

23.07.2020, 10:53, Разное

Специалисты Оксфордского университета заявили, что личностные и поведенческие особенности имеют связь с составом и разнообразием микробиома. Исследование опубликовали в издании Human Microbiome.
Эксперты установили, что происхождение людей может оказывать влияние на состав их кишечника, что позже сказывается на личности человека и его здоровье. Даже незначительные различия, такие как кормление детским питанием в младенчестве, влияют на разнообразие микробиома кишечника у взрослых людей.

Личность оказывает влияние на то, как человек преодолевает стресс, относится к работе и даже дружбе. Опыты на животных показали взаимосвязь между микробиомом кишечника и состоянием тревоги, депрессии. Похожие работы тоже обнаружили баланс бактерий кишечника с аутизмом, который влияет на общение и социальное поведение.

Кишечный микробиом способствует не только экстремальным поведенческим чертам, которые можно наблюдать при аутизме, но и перемене социального поведения в общей популяции. Опыты демонстрируют, что даже социальный статус человека зависит от микробиома. Чаще всего диверсифицированная система здоровья кишечника обозначает улучшение общего состояния здоровья.





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