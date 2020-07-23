«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита газа из России

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23.07.2020, 10:48, Новости дня

«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 млрд кубометров при забронированных 65 млрд кубометров, сообщил глава компании Сергей Макогон.

Макогон сообщил в ходе презентации деятельности компании, что Газпром «использует около 77% (забронированных мощностей) – это по результатам первого полугодия, но оплачивает в полном объеме», передает РИА «Новости».

«Исходя из ежедневного транзита в объеме 150-152 млн кубометров мы ожидаем, что в этом году транзит составит 52-55 млрд кубометров, это почти на 10 млрд кубометров меньше, чем забронировал Газпром», – сказал он.

Ранее «Оператор ГТС Украины» прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 млрд кубометров.

Напомним, в первом полугодии 2020 года транзит газа через Украину снизился на 45%.

Осенью РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.





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