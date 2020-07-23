Опубликованы фото нового кроссовера Toyota Yaris Cross

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23.07.2020, 10:45, Новости дня

Японский бренд Toyota официально представил фотографии обновленного кроссовера Toyota Yaris Cross.

В скором времени автомобиль поступит в продажу на японском рынке. Первые данные о модели появились еще весной, тогда как теперь предложены студийные фотографии, которые частично доработали. Покупатели смогут рассмотреть автомобиль со всех ракурсов, тогда как серийное исполнение не получит никаких радикальных отличий.

Кроссовер построен на новой платформе TNGA-B, которая применена в базовой версии автомобиля. Паркетник отличается увеличенным клиренсом, пластиковыми обвесами, а также более агрессивным дизайном. Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый мотор на 120 л.с. мощности.





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