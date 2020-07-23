Как выбрать детскую кроватку?

23.07.2020, 10:49, Детали

Теги: Интернет, Общество

Спальное место для маленького ребёнка должно быть оборудовано очень тщательно. Очень важно, чтобы оно была не только комфортным, но и безопасным. Ведь маленькие дети могут прыгать в кроватке, расшатывать ее и пытаться выбраться за её пределы. Поэтому кроватка должна быть прочной, безопасной и надежной.

При выборе детской кроватки нужно обратить внимание на качество обработки материала. Он должен быть ровным без сколов и зазоров, в противном случае ребенок может пораниться. Если кроватка сделана из дерева, все детали должны быть гладкими на ощупь, иметь равномерное покрытие. Порода дерева большое значение не имеет. В более дешевых кроватках используется МДФ или ДСП. Если вы выбираете такую кроватку, обратите внимание на класс ее экологической безопасности. Он должен быть соответствующим нормам. В противном случае кроватка будет выделять вредные вещества.

Приобрести детские кроватки в Симферополе вы сможете в компании “ТОПСТО”. Здесь предлагается большой выбор кроваток, отличающихся удобством и функциональностью. Кроватки, приобретенные здесь, прекрасно впишутся в интерьер любой детской комнаты. Они обеспечат ребенку комфортный сон и безопасность. Здесь вы найдете как простые модели, так и более функциональные, оснащённые выдвижными ящиками, пеленальным столиком, имеющие регулировку высоты стенок и т.д.

Если конструкция кроватки предполагает наличие ящиков, то эти ящики должны иметь свободный ход. Что касается безопасности, то здесь в первую очередь нужно обратить внимание на параметры кроватки. Бытует мнение, что лёгкие кроватки проще опрокинуть, чем тяжёлые. Однако на устойчивость кроватки оказывает влияние преимущественно ее ширина. Чем шире будет кроватка, тем устойчивее она окажется. Узкие кроватки достаточно легко опрокинуть.

При выборе кроватки для ребёнка не стоит жалеть средств. Лучше приобрести изделия из натуральных материалов, например, дерева, чем купить кроватку из ДСП или МДФ. Деревянные кроватки прослужат вам долго. Они являются совершенно безопасными для вашего ребенка. При обустройстве детской комнаты нужно выбирать только самые лучшие и качественные материалы. Тем более, что деревянные кроватки сегодня можно приобрести по вполне доступным ценам. Такие изделия могут иметь разнообразный дизайн. Они приятные на ощупь и создают атмосферу уюта в детской комнате.