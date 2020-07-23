Как сложились судьбы героев фильма “Приключения Электроника”

23.07.2020, 10:43, Разное

Близнецы Юрий и Владимир Торсуевы сыграли главных героев – Сергея Сыроежкина и Электроника. По словам Владимира, популярность фильма обусловлена наличием вечных вопросов.

Окончив школу в 1983 году, братья поступили в технический вуз, но там им не понравилось. После армии Юрий выбрал Институт стран Азии и Африки МГУ, а Владимир – философский факультет МГУ. Отчислившись, он получил высшее образование в Юридической академии.

У Юрия есть супруга. Сын Никита поступил в университет, а дочь Анастасия перешла в шестой класс. Его брат был женат четыре раза. У Владимира подрастает 12-летняя дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Братья Торсуевы (@torsuevy) 22 Апр 2018 в 12:00 PDT

Василий Скромный, сыгравший Гуся в фильме “Приключения Электроника”, единственный получил профессиональное театральное образование. Однако сейчас он живет в Одессе и ходит на торговых судах.

Исполнитель роли Чижикова-“Рыжикова” обосновался в Германии. Евгений Лившиц стал классическим музыкантом, он руководит большим оркестром.

Оксана Алексеева, которая воплотила образ Майи Светловой, живет в Лионе и является экспертом по странам Восточной Европы. Сыгравшая Кукушкину Валерия Сулуян – доктор наук, дерматолог.