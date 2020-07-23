Мэры американских городов призвали к выводу федеральных силовиков

23.07.2020, 10:38, Новости дня

Мэры 15 крупных американских городов призвали федеральное правительство немедленно вывести федеральные силы и «в дальнейшем не допускать односторонних развертываний в городах США».

В письме генеральному прокурору Уильяму Барру и исполняющему обязанности министра внутренней безопасности Чаду Волфу мэры заявили, что самостоятельное решение федерального правительства направить силовиков в американские города «беспрецедентно и нарушает фундаментальные конституционные гарантии».

Письмо, в частности, подписали мэр Вашингтона Мюриел Баузер, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, мэр Атланты Кейша Ланс Боттомс, мэр Чикаго Лори Лайтфут и мэр Портленда Тед Уилер.

Городом, где эта проблема проявилась наиболее заметно, стал Портленд, штат Орегон, где федеральные силы были размещены в начале июля.

После этого небольшие протесты против жестокости полиции и расовой несправедливости разрослись и стали более напряженными. Столкновения демонстрантов и сотрудников федеральных органов происходили на фоне утверждений, что представители федеральных силовых структур увозили людей в машинах без опознавательных знаков без достаточных на то оснований.