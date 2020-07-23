Байден назвал Трампа первым президентом-расистом

23.07.2020, 10:38, Новости дня

Вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден назвал Дональда Трампа первым расистским президентом в истории США.

Бывший вице-президент заявил об этом на виртуальной встрече с избирателями, организованной Международным союзом работников сферы обслуживания.

«То, как он относится к людям в зависимости от их цвета кожи, национального происхождения, места рождения – это абсолютно омерзительно, – сказал Байден. – Ни один действующий президент не делал этого никогда. Никогда».

«Ни один республиканский президент не делал этого и ни один президент-демократ, – продолжил он. – У нас были расисты, они существовали, они пытались избраться президентом, но он первый, кому это удалось. То, как он натравляет людей друг против друга – все это направлено на раскол страны, раскол людей, а не на их объединение».

В ответ на просьбу прокомментировать заявление своего оппонента, Трамп на пресс-конференции в среду указал на низкий уровень безработицы среди афроамериканцев и испаноязычных американцев, достигнутый за время его пребывания в Белом доме «до пришествия китайской чумы».

«Я сделал для чернокожих американцев больше, чем кто-либо, за возможным исключением Авраама Линкольна, – сказал Трамп. – Никто даже близко не сделал столько».