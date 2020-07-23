Путин призвал создать условия для роста окладов и пенсий не ниже инфляции

23.07.2020, 10:30, Разное

В РФ должны быть созданы условия для роста окладов и пенсий на процент, соответствующий инфляции. Постановление «О национальных целях на период до 2030 года» подписал президент РФ Владимир Путин.

На веб-сайте правительства РФ появился документ, в котором речь идёт о том, что властям необходимо подготовить и следовать плану, способствующему постоянному росту доходов граждан и пенсионеров в соответствии с уровнем инфляции. Проделанная работа предоставит возможность достичь показателей национального проекта «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

Кроме того, президент РФ дал поручение до 2030 года сделать темпы роста ВВП РФ выше среднего уровня в мире. При этом инвестиции в основной капитал и экспорт несырьевых товаров должны стать выше не меньше, чем на 70% в сравнении с показателями текущего года. Количество самозанятых, индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП необходимо поднять до 25 миллионов человек, информирует ГлобалМСК.ру.