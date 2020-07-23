 

Врач дал важный совет по улучшению сна

23.07.2020, 10:23, Разное

Врач-ортопед Константин Терновой рекомендует выбирать для сна самые жесткие матрасы. Специалист отметил, что плохой сон истощает организм, из-за чего человек рискует заработать синдром хронической усталости, депрессию и повышение давления.

Терновой обратил внимание, что любой матрас требует ухода. Со временем он продавливается и теряет форму, поэтому его нужно перевернуть или сменить. Кроме того, он может быстро деформироваться, если на нем регулярно спит полный человек.





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