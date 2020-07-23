Президент Швейцарии вместе с Зеленским сегодня посетят Донбасс

23.07.2020, 10:20, Новости дня

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 июля, посетят Донбасс. Об этом сообщило посольство Швейцарии в Киеве в Twitter.

“Президент Соммаруга сегодня осуществит совместный визит с Президентом Зеленским на восток Украины, чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликта”, – говорится в сообщении.

* Президент Соммаруга сьогодні здійснить спільний візит із Президентом Зеленським@ZelenskyyUa на схід України, щоб із перших рук дізнатись про ситуацію у Донецькій та Луганській областях, постраждалих внаслідок конфліктy#UkraineSwitzerland #StateVisit #СхідУкраїни #Донбас pic.twitter.com/tBUloBTeoC

— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) July 23, 2020

Пресс-служба правительства Швейцарии сообщила, что Соммаруга во время поездки на Донбасс проведет переговоры с местными властями и экспертами по гуманитарным вопросам и развитию.

“Также запланировано посещение водоочистной станции, которая снабжает население по обе стороны линии соприкосновения”, – сказано в сообщении правительства.

Соммаруга прибыла в Украину 20 июля с государственным визитом по приглашению Зеленского.

Зеленский после переговоров с Соммаругой в Киеве 21 июля сообщил, что по программе сотрудничества Швейцарии и Украиной на 2020–2023 годы выделено 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь.