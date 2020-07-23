 

Китай отправил миссию на Марс

23.07.2020, 10:20, Новости дня

Китай 23 июля запустил первую миссию по исследованию Марса. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Зонд для исследования Марса “Тяньвень-1” отправился с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March-5.

Он должен достичь красной планеты в феврале 2021 года.

После того как ракета выйдет на орбиту Марса, она потратит два-три месяца на поиск потенциальных посадочных площадок. 

Миссия планирует изучить морфологию и геологическое строение красной планеты, характеристики и состав почвы и распределение поверхностного льда, атмосферу и климат поверхности, окружающую среду, а также физическое поле и внутреннюю структуру Марса, говорится в сообщении.

20 июля стало известно, что ОАЭ отправили космическую миссию на Марс. Они стали первой арабской страной, пославшей миссию на Марс. Космический зонд “Аль-Амаль” будет добираться до красной планеты семь месяцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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