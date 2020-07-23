Ученые назвали помогающий в похудении вид хлеба

23.07.2020, 10:17, Разное

Несмотря на то, что хлеб является высококалорийным продуктом, некоторые его виды способствуют похудению, к таким выводам пришли ученые. По словам экспертов, хлеб, изготовленный на основе зерновых, помогает справиться с приступами голода, защищая человека от переедания.

Исследованием особого вида хлеба, обогащенного фруктами, белками и растворимой клетчаткой занималась международная группа ученых. Они установили, что если его изготовить из зерновых культур, то с его помощью удастся быстрее сбросить лишний вес, поскольку он утоляет чувство голода на продолжительное время.

Кроме того, был проведен эксперимент с респондентами, которых поделили на две группы. Первая группа добровольцев получала обычных хлеб с джемом, вторая — зерновой хлеб и сухофрукты. Оказалось, что участники из второй группы дольше чувствовали ощущение сытости, поэтому в целом они потребляли меньше калорий в сутки.