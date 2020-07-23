Ученые зафиксировали утечку газа с морского дна Антарктики

23.07.2020, 10:09, Разное

В области моря Россо исследователи обнаружили утечку метана. Специалист Эндрю Тарбер дает неутешительные комментарии на этот счет.

Наличие метана в огромном количестве на морском дне Антарктики не стало сенсацией для ученых. Однако утечку природного газа заметили недавно, впервые это наблюдалось в 2011 году. Достоверные причины этого явления установить не удалось. Лишь спустя 5 лет исследователи принялись изучать этот вопрос в стенах лаборатории.

Первым предположением стало глобальное потепление, но этот факт быстро опровергли, так как температура моря Росса непоколебима. Сейчас же пока нет никаких предположений насчет этиологии этого явления.

Эксперт Эндрю Тарбер заявил, что метан задерживают микроорганизмы, которые обитают в этой местности, но их недостаточно для того, чтобы компенсировать утечку.