В доме престарелых в Красноярском крае произошла вспышка коронавируса

23.07.2020, 9:53, Новости дня

Постояльцев пансионата для престарелых «Жили-Были» под Ачинском в Красноярском крае госпитализировали из-за вспышки коронавирусной инфекции. Всего госпитализировали 29 человек, у 22 из них выявлен вирус, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«По предписанию территориального отдела (Роспотребнадзора) провели лабораторное исследование жильцов пансионата и обслуживающего персонала. <…> Всех постояльцев, учитывая их преклонный возраст, госпитализировали в больницу в Ачинске», – сообщил источник ТАСС, добавив, что госпитализировали 29 постояльцев пансионата, из них у 22 человек выявлен коронавирус.

По словам представителя ведомства, обслуживающий персонал пансионата отправлен на домашнюю самоизоляцию, у троих работников выявлен коронавирус в бессимптомной форме.

По данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае выявлено около 11,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 9,5 тыс. человек выздоровели, 290 умерли.

Напомним, в апреле в Калужской области 30 из 69 постояльцев дома-интерната для престарелых заразились коронавирусом.



