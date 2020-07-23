Меган Фокс рассказала о новом романе с рэпером

23.07.2020, 9:53, Разное

Меган Фокс в мае развелась с Брайаном Остином Грином, а уже сегодня известны подробности ее нового романа. Изначально бывший муж был уверен, что между актрисой и репером исключительно дружба, но затем их заметили за поцелуями. И теперь они решили поделиться подробностями начала своих отношений.

Фокс и ее бойфренд Колсон Бэйкер встретились на съемках фильма Midnight in the Switchgrass (“Полночь в злаковом поле”). Они понравились друг другу с первого взгляда. После того, как актриса вернулась домой, она вызвала мужа на серьезный разговор. В результате него пара взяла паузу в отношениях. Меган Фокс уже рассказала, что с первой минуты знакомства с Бэйкером почувствовала связь и осознала, что они – две половинки души.

Экс-супруга Фокс периодически видят на свиданиях с разными девушками, хотя он не исключает того, что их пути с актрисой могут вновь сойтись. Сейчас они остаются друзьями и продолжают воспитывать троих детей.