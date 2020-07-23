МОК рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей

23.07.2020, 9:53, Новости дня

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио в следующем году без зрителей, сообщил президент МОК Томас Бах.

«Я хочу провести Олимпийские игры в безопасных условиях для всех в мире. Мы должны подготовить различные сценарии (проведения Олимпиады). Никто не хочет, чтобы она прошла без зрителей, но мы готовы принять необходимые меры для того, чтобы провести это мероприятие в безопасной среде». – передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK слова Баха.

При этом Бах признал, что, так как безопасность участников – главный приоритет, то проведение Олимпиады без зрителей нельзя исключать из возможных сценариев.

Бах отметил, что отрицательно относится к возможной дальнейшей отсрочке Игр. «Когда придет время принять решение, я хотел бы сотрудничать с японской стороной, как и прежде. Я полон решимости провести Олимпийские игры в Токио в июле следующего года», – сказал Бах.

Напомним, в среду организаторы Игр в Токио заявили о готовности провести Олимпиаду в условиях пандемии.



