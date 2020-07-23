 

Мнение: Светлана Тихановская будущий президент?

23.07.2020, 9:50, Разное

Международная коалиция за демократическое обновление — глобальная инициатива интеллектуалов, активистов и политиков всего мира, выступающих против авторитарных режимов, — обнародовала заявление в поддержку белорусского гражданского общества.   А по белорусскому ТВ выступила Светлана Тихановская, кандидат в президенты на выборах, которые пройдут 9-го августа.

И выступила Светлана так спокойно, но так убедительно, что у меня есть сомнения, что Лукашенко удастся набрать больше голосов избирателей, чем наберет Тихановская. Хотя очевидно, что считать голоса избирателей будут люди, преданные Лукашенко….

На снимке: Светлана Тихановская на встрече с избирателями в парке Дружбы народов. Фото: ЕРА отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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