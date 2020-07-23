На западе Москвы откроется необычный парк для всей семьи

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23.07.2020, 9:43, Разное

Создание общественного пространства, в котором будет комфортно и интересно отдыхать всем членам семьи, – главная идея парка в стиле топиари. При помощи специальных конструкций и искусственного газона лучшие ландшафтные дизайнеры создали необычные миры. Результат удивит даже искушенных посетителей.

На новом городском общественном пространстве под открытым небом расположилась долина с домиками хоббитов, сказочная грибная поляна, площадка-коконник, детская площадка. Но главное украшение парка – населяющие Африку животные: слоны, горилла, носороги и бегемоты. И все – в натуральную величину.

Никаких ограничений для посетителей парка нет. Можно веселиться, бегать, прыгать, залезать на экспонаты. В восторге будут и дети, и взрослые.

Стоит отметить, что Aiva – это парк и одновременно арт-объект. На память о радостных моментах можно сделать необычные фото с фигурами диких животных. А рядом с некоторыми из героев парка можно даже загадать желание. И оно обязательно сбудется.

Сейчас в парке заканчиваются последние приготовления к открытию, которое намечено на 2 августа. С 12 часов для посетителей начнется праздничная программа. Попасть на нее легко: приходите ко входу в пространство топиари по адресу улица Крылатская, 18. Ориентир – огромная зеленая горилла.

Всю информацию о новом общественном пространстве можно узнать на официальном сайте парка “Сказка”. Также есть странички в соцсетях “ВКонтакте”, “Инстаграм” и “Фейсбук”.

Напомним, что семейный парк “Сказка” на западе Москвы открылся четыре года назад. С тех пор он стал излюбленным местом отдыха не только местных жителей, но и посетителей из других районов города.

Сейчас “Сказка” – это семь гектаров сказочного мира, созданного лучшими ландшафтными дизайнерами России. В парке есть необычные локации, захватывающие дух аттракционы, увлекательная интерактивная площадка для детей и множество других развлечений для всей семьи.





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