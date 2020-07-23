Анна Седокова выходит замуж за Яниса Тимму

23.07.2020, 9:42, Разное

Анна Седокова вновь выходит замуж: избранником 37-летней певицы стал баскетболист клуба “Химки”, 28-летний латвийский спортсмен Янис Тимма. Предложение руки и сердца возлюбленной он сделал в Майями, где они сейчас проводят время, в частности, для того, чтобы чаще видеться с дочерью Седоковой, Моникой, живущей в США.

Анна Седокова и Янис ТиммаМне кажется, “до тебя” не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит “любить больше жизни”. Любить, несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я, и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе “ДА”. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной,- написала Седокова напротив снимка с яхты, где Тимма и сделал ей предложение. Аналогичное фото опубликовал у себя и спортсмен, признавшись певице в любви:

Любовь может быть просто словом, пока кто-то не появится в твоей жизни и не придаст ему значение, как сделала ты. Мое сердце и моя жизнь принадлежат тебе. Самая великая вещь, которую только можно познать, — это просто любить и быть любимым в ответ, и это то, что есть у меня.

Анна Седокова и Янис ТиммаОб отношениях пары стало известно около года назад, причем, на тот момент Тимма еще состоял в браке. Его жена, Сана Тимма, обвинила в распаде семьи Седокову, но потом решила сгладить конфликт и поблагодарила Яниса за время, проведенное с ней, и за их сына Кристиана:

Я отдала мое сердце мужчине, которого любила и всегда буду ему благодарна за все, что он дал мне. И, в большой степени, за нашего любимого сына, которого я постараюсь защитить от всей этой трагедии.

Анна Седокова была замужем дважды и воспитывает троих детей – 15-летнюю Алину от брака со спортсменом Валентином Белькевичем, ушедшем из жизни в 2014 году, и 9-летнюю Монику от брака с бизнесменом Максимом Чернявским, а также 3-летнего сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова, отношения с которым так и не закончились росписью в загсе.

Анна Седокова и Янис Тимма Анна Седокова и Янис Тимма