Lenovo представила игровой смартфон Legion Duel

23.07.2020, 9:40, Новости дня

Китайская компания Lenovo выпустила новый смартфон, который получил название Legion Duel.

Модель обладает продвинутым восьмиядерным чипом Qualcomm Snapdragon 865+. Аппарат имеет два аккумулятора по 2500 мАч, а также активное охлаждение с тепловыми трубками. Смартфон обладает квадрокамерой с главным датчиком 64 мегапикселя. Передняя камера имеет выдвижной механизм и одинарный модуль на 20 мегапикселей.

Новинка также оснащена увеличенным 6,65-дюймовым дисплеем с частотой обновления кадров 144 Гц. Аппарат имеет мощную быструю зарядку на 90 Вт. Более того, новинка будет доступна в свободной продаже уже с 5 августа по цене от 500 долларов в базовой версии.