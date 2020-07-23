Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен публике

23.07.2020, 9:40, Новости дня

Состоялся выход нового смартфона Galaxy Z Flip 5G, который отличается изогнутым дисплеем.

Кроме того, новинка получила мощный процессор Snapdragon 865+, который в устройстве анонсировали на пару минут раньше, чем в аппарате Lenovo Legion Duet. Новинка смартфона также обладает 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайт постоянной памяти. Внушительные габариты подтверждает крупный 6,7-дюймовый дисплей с высоким разрешением, а также наружный экран на 1,1 дюйма.

Основная камера получила сдвоенный модуль на 12 мегапикселей, а также переднюю камеру на 10 мегапикселей. Смартфон также получила батарею на 3300 мАч. Приобрести устройство можно по цене 1450 долларов в двух вариантах исполнения корпуса – серебристом и бронзовом.