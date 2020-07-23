Легенда о ребенке-дьяволе, рожденном с копытами и рогами в Чикаго

23.07.2020, 9:31, Разное

В городе Чикаго на улице Саут-Хэлстед-стрит, дом 800, стоит старинный особняк под названием Дом Халла. Он был построен в 1856 году богачом Чарльзом Дж. Халлом.

В то время это был престижный район города, где проживало элитное соловье, то есть богатые и состоятельные люди. Семья Халл жила благополучно, пока не умерла жена Чарльза, после чего глава семьи покинул дом.

Вскоре дом был передан другому владельцу, но он не успел в нем пожить, как в 1871 году произошел печально знаменитый Чикагский пожар. Дом Халла не пострадал от огня, но многие дома в этом районе были разрушены.

После пожара богачи стали покидать район и он постепенно превратился в трущобы. Дом Халла превратился в богадельню и именно тогда пошли слухи о том, что в этом доме обитает призрак женщины – покойной жены Халла.

Но потом с домом Халла оказалась связана еще более жуткая история. В те годы дом принадлежал двум женщинам Джейн Аддамс и Эллен Старр, которые превратили его в гостевой дом для иммигрантов. Потом к территории дома Халла была присоединена детская площадка, гимназия, детский сад и еще несколько пансионатов.

Однажды октябрьским вечером 1913 года три итальянских иммигрантки пришли в пансионат Халла и спросили Джейн Аддамс, где им найти "ребенка-дьявола". Аддамс сказала, что не понимает, о чем они говорят, но незнакомки были настойчивы.

Они рассказали Аддамс, что с самого рождения этот проклятый ребенок умел говорить, что у него были раздвоенные копыта, острые уши, хвост и рога на голове. Родился этот ребенок у атеиста, который женился на благочестивой женщине, и однажды он с ней сильно поругался, сорвав ее религиозные картины со стен и крикнув, что он скорее потерпит присутствие дьявола в этом доме, чем эти образы.

Его жена вскоре забеременела и потом на свет появился ребенок с такими уродствами, что походил на дьявола или черта. Отец ребенка пришел в ужас и оставил ребенка у порога пансионата Дома Халла. Сотрудники пансионата приняли младенца, но от страха перед его внешностью поместили его в самую дальнюю комнату на чердаке.

И вот теперь три итальянские женщины пришли сюда, чтобы увидеть этого младенца и помолиться за него.

Ребенок-демон. Авторская кукла

И Аддамс и Старр пришли от их рассказа в шок и стали уверять и клясться, что в их пансионатах никогда не было такого существа. В конце концов им удалось убедить итальянок и те ушли. Но это было лишь началось. На следующий день к пансионату пришли еще "паломники", а потом еще и еще.

Многие из них даже предлагали деньги за то, чтобы увидеть ребенка-дьявола. И людей было так много, что в конце концов Джейн Аддамс пришла к выводу, что тут действительно произошло что-то странное, хотя и не было связано именно с их пансионатом.

"Я полагаю, что изуродованный ребенок родился где-то на Вест-Сайде. И меня поражает, что в эту историю о ребенке-дьяволе поверили многие умные и образованные люди. Если бы я назвала вам имена некоторых высокопоставленных людей и даже священников, которые спрашивали у меня об этом ребенке, вы просто не поверили бы мне".

Толпы людей приходили и приходили к Дому Халла в надежде увидеть ребенка с рогами и копытами, и так продолжалось на протяжении 6 недель. Их были тысячи и тысячи, причем многие приезжали сюда даже с другого конца страны.

Самое странное в этом было то, что так и осталось неясным, как распространилась эта история и откуда она началась. О ней не писали в газетах и почти никто из посетителей не говорил, откуда он узнал об этом. Причем среди посетителей были люди всех сословий, от суеверной бедноты, до богатых и образованных.

Современные историки считают данный случай чем-то вроде массовой истерии и интересным проявлением социального уклона.

Люди не только приходили к Дому Халла, они еще туда бесперебойно звонили. По словам Аддамс, с утра до позднего вечера она слышала как в их телефон отвечали "Нет, такого ребенка тут нет", "Нет, мы никуда его не отправляли, у нас его никогда не было", "Нет, мы не организовывали экскурсии для просмотра ребенка-дьявола" и тд.

Впоследствии Джейн Аддамс написала немало статей об этом странном социальном феномене, в том числе в журнал "American Journal of Sociology". Но постепенно слухи перестали распространяться и все затихло.

Школа-интернат в Доме Халла продолжала свою работу до 2012 году, а сейчас там находится музей. И посетители музея регулярно сообщают о том, что слышат тут крики какого-то младенца. Страшные, истеричные и пугающие крики. В музей время от времени наведываются команды "Охотников за привидениями", но как правило ничего не находят.

Могло ли быть такое, что в Доме Халла и правда спрятали какого-то сильно изувеченного ребенка и держали его там в полном секрете? Подобная история даже на фоне множества других пугающих баек кажется слишком странной, ведь детей с сильными врожденными уродствами каждый год рождаются десятки, но не каждого зовут младенцем-дьяволом.