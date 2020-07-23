 

Мнение: Татуировки датского короля

23.07.2020, 9:31, Разное

Пока в Пушкинском музее продолжается привозная из Парижу выставка "Тату", на которую я рекомендую успеть любопытствующем, расскажу об одном монархе, о татуировках которого известно достаточно (в отличие от полулегендарного невнятного дракона Николая II).

О них известно настолько много, что ученые даже делают их анимированные реконструкции.

Слева: фотография короля Фредерика IX (1947), справа: анимационная модель с реконструкцией его татуировок

Фредерик приходится отцом нынешней царствующей королевы Маргрете.
Сохранилось много его фотографий, на которых видно, что король с раннего возраста страдал "синей болезнью".

На фотографии 1942 года

Король их не стеснялся, и в 1951 году про них даже вышла публикация в журнале LIFE.

Ученые проанализировали все доступные архивные материалы, и потом обратились к копенгагенскому татуировщику и историку татуировки Фрэнка Розенкильда из салона Bel Air Tattoo. Который им помог отрисовать их.

Принцесса Бенедикте, младшая сестра королевы и вторая дочь короля Фредерика, также помогала в работе над 3D-моделью, рассказал Сорен Далагер Дитлевсен, исторический журналист из DR, работавший над созданием графики.

Принцесса сообщила, что татуировка в подмышке изображала именно лису: у исследователей из-за неразборчивых фотографий была в этом неясность, это могло быть что угодно, от тигра до лошади.

3D-модель, крутящаяся, веселенькая, доступна по ссылке. Крутится, имеет мимику, поднимает руки, демонстрирует бицуху, встает в позы.

Скриншот (мне особенно нравятся леопардовые труселя)

Шорты не вымышленные, у короля реально такие были, есть видео с пруфом.

Источник: (1)

Источник: Шакко





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