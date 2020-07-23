Две девушки устроили бассейн из фонтана в Краснокаменске

23.07.2020, 9:30, Разное

В Краснокаменске две молодые особи превратили городской фонтан в частный бассейн. Сообщение об этом ребячестве в полицию не поступало.

23 июля в социальных сетях появилось видео, как две подруги разместились в фонтане и пританцовывали под громкую музыку. На видео можно заметить, как девушки употребляют напиток, но был ли там алкоголь – неизвестно.

Пресс-служба отметила, что в нескольких десятках метров от происшествия находится здание прокуратуры, но это никак не повлияло на веселье девушек.