Две девушки устроили бассейн из фонтана в Краснокаменске

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23.07.2020, 9:30, Разное

В Краснокаменске две молодые особи превратили городской фонтан в частный бассейн. Сообщение об этом ребячестве в полицию не поступало.
23 июля в социальных сетях появилось видео, как две подруги разместились в фонтане и пританцовывали под громкую музыку. На видео можно заметить, как девушки употребляют напиток, но был ли там алкоголь – неизвестно.

Пресс-служба отметила, что в нескольких десятках метров от происшествия находится здание прокуратуры, но это никак не повлияло на веселье девушек.





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