 

Цыганова высказалась о посте Бузовой про однополые браки

23.07.2020, 9:30, Разное

Вика Цыганова высказалась по поводу поста Ольги Бузовой про гомосексуальные браки. Артистка уверена, что такое заявление проплачено.
«Она – марионетка, поэтому делать и говорить будет, что ей скажут. Бузова – маленькая составляющая в машине развала традиционных ценностей», – прокомментировала Цыганова. Она также считает, что поющую ведущую привлекают только корыстные интересы, а те, кто контролируют ее высказывания, желают извратить общепринятые ценности семьи.

Напомним, что три дня назад Ольга Бузова выложила пост в Instagram, в котором поддержала ЛГБТ-сообщество и официальное оформление таких браков. Телеведущая аргументировала регистрирование гомосексуальных отношений тем, что это приносит немалые доходы в государственный бюджет. Цыганова, в свою очередь, осудила такие рассуждения, назвав их недопустимыми и преступными. «Я православный верующий человек. И свои традиционные ценности буду отстаивать», – добавила она.





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