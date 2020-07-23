МИД заподозрил «внешних» игроков в высылке российских дипломатов из Болгарии

23.07.2020, 9:30, Новости дня

В случае с высылкой российских дипломатов из Болгарии не обошлось без «внешних стимуляторов», которые пытаются помешать активизации сотрудничества двух стран, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Пилипсон рассказал, что об этом решении Софии Москва узнала из СМИ, а не по официальным каналам, что противоречит международной практике, передает РИА «Новости».

«Каких-либо доказательств виновности наших граждан предъявлено не было. Иначе как недружественной акцией назвать эти действия нельзя. Они, безусловно, оставили неприятный осадок в российско-болгарских отношениях», – добавил дипломат.

Вместе с тем в Москве «прекрасно понимают», что во всем этом «не обошлось без внешних «стимуляторов», которые силятся помешать наметившейся в последнее время активизации нашего сотрудничества с Болгарией, сыграть на пресловутой блоковой солидарности».

«Поэтому важно не поддаваться на провокации, идти вперед, последовательно реализовывать двусторонние проекты и договоренности», – подчеркнул он.

Напомним, 28 октября 2019 года Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. Россия заявила о возможности принятия ответных мер, и выслала болгарского дипломата.

Москва заявила, что рассматривает этот шаг «как откровенно недружественный и провокационный». Российская сторона оставила за собой право на ответные меры.

В январе объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию.