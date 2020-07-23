Препараты от эректильной дисфункции могут помочь в лечении болезни Альцгеймера

23.07.2020, 9:30, Разное

Медики назвали препараты для лечения эректильной дисфункции эффективными в плане борьбы с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями. Их использование позволяет снизить накопление мутировавших белков, сократить гибель клеток и анатомические дефекты.

Причиной многих расстройств и нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона, является чрезмерное количество неправильно свернутых белков. Их называют основным источником токсинов, наносящих вред здоровым тканям и органам, и до сих пор эффективных лекарственных препаратов против подобных недугов обнаружить не удалось.

Однако сотрудники Гарвардской медицинской школы полагают, что препараты для лечения эректильной дисфункции можно использовать для активации системы контроля качества белков, повышающей способность организма очищаться от токсичных элементов. В список таких препаратов включили силденафил и тадалафил. По словам профессора Альфреда Голдберга, эти лекарства могут также помогать в лечении заболеваний сердца и мышц, которые развиваются на фоне накопления неправильно свернутых белков в клетках.