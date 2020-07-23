Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет

23.07.2020, 9:18, Новости дня

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Накануне этот показатель равнялся 829.

За указанный период от COVID-19 умерли 17 человек, выздоровели 828.

Так, общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 61 851, летальных случаев 1551, выздоровели 34 000. Продолжают болеть 26 300 пациентов.

Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили в Киеве (112) и во Львовской области (109). Меньше всего – в Кировоградской и Херсонской (по одному случаю).

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 23 июля в мире коронавирусом заразилось 15 226 993 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. Умерли 15 226 993 человека, выздоровели 8 641 297.